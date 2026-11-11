شرطة لندن تلقى القبض على جندي بالجيش الأميركي للاشتباه بتجسّسه لصالح روسيا

أعلنت شرطة لندن توقيف عسكري أميركي عمره 41 عاماً الثلاثاء في جنوب غرب إنجلترا للاشتباه بقيامه بالتجسس لحساب روسيا.

وقالت منسقة عمليات مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز في بيان، إن "هذا التوقيف وهذا التحقيق الواسع النطاق هما ثمرة تعاون وثيق بين السلطات البريطانية والأميركية".

من جهته، أفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل عن "عملية توقيف مهمة" على خلفية "اتهامات بالتجسس".

وتجري حالياً عمليات دهم في موقعين بمنطقة غلوسترشير في جنوب غرب إنجلترا، تم خلالها توقيف رجل رهن التحقيق في مركز للشرطة في لندن.

وذكرت الشرطة في بيان أن عملية التوقيف جرت استنادا إلى المادتين 1 و3 من القانون البريطاني المرتبط بالأمن القومي والذي أقر عام 2023. وتتعلق المادتان بالتجسس وبمساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وجاء في البيان أن "البلد المعني بهذه الاتهامات هو روسيا"، من دون كشف المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيقات متواصلة.