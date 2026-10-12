بريطانيا: حادثة قاعدة فيرفورد كانت بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الاثنين إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من قبل الجيش الأميركي في الحرب على إيران، تم "بتوجيه شبه مؤكد" من الحرس الثوري.

الى ذلك، أعلنت لندن استدعاء السفير الإيراني لديها وإدراج اثنين من مواطني الجمهورية الإسلامية على قائمة العقوبات على خلفية الحادثة الغامضة التي وقعت في 27 سبتمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ سحب كل قاذفاتها من طراز "بي-1" من القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي، عقب الحادثة.

وأكد بورنم أمام مجلس العموم "تقييمنا أنه من المرجح للغاية أن يكون قد نُسّق في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف "لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا. سنتصدى بحزم لاستخدام إيران للشبكات الإجرامية، مستخدمين كامل صلاحياتنا لاستهدافها واستهداف قنوات تمويلها".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني لدى لندن.

وقال وزير الخارجية إد ميليباند "نعلن أيضا تصنيف مواطنين إيرانيين اثنين لدورهما في تسهيل أو الانخراط في أنشطة عدائية، بقصد واضح يتمثل في التهديد بشن هجمات في الخارج أو التخطيط لها أو تنفيذها".