بريطانيا: "كورونا" سيصبح مرضاً قابلاً للعلاج

المصدر: لندن - د ب أ

ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في حوار مع صحيفة "ذا تليغراف" أن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرضاً قابلاً للعلاج ويمكن "العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا" بحلول نهاية العام.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الحكومة البريطانية سوف تعلن اليوم السبت أنه سوف يتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.

وقال نيل فيرجوسون، خبير الأوبئة بجامعة إمبريال كوليدج، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم إعادة فتح المدارس في مارس المقبل، فيما تشير تقارير إلى أنه يمكن أن يلي ذلك المتاجر غير الأساسية وأماكن الطعام الخارجية والحانات في أبريل المقبل.

ويمكن أن تكون التجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص أمر ممكنا بحلول مايو.

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