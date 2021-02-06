بريطانيا تفرض حجراً فندقياً على الوافدين من أكثر من 30 دولة

المصدر: لندن - د.ب.أ

فرضت بريطانيا أخيراً على الوافدين من أكثر من 30 دولة الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق بدءاً من 15 فبراير.

وقالت وزارة الصحة في لندن في بيان في وقت مبكر من أمس، إن الإجراء يهدف إلى منع انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وسيؤثر القرار على البرتغال وجميع دول أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

ويستهدف الإجراء الجديد في المقام الأول المسافرين البريطانيين العائدين إلى البلاد، حيث إن الدخول من هذه الدول محظور بالفعل على الأشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن عن هذه الخطوة منذ بعض الوقت، لكنه لم يكشف عن موعد محدد للبدء في تطبيق هذه السياسة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه من المتوقع أن تكون فنادق الحجر الصحي بالقرب من المطارات بما في ذلك هيثرو وجاتويك ولندن سيتي وبرمنغهام وبريستول ومانشستر وإدنبرة وجلاسكو وأبردين.

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