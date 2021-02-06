ألمانيا تضيف 5 دول إفريقية إلى قائمة مناطق متحورات «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

صنفت الحكومة الألمانية خمس دول إفريقية كمناطق ذات خطورة عالية في انتشار طفرات فيروس «كورونا».

واعتباراً من الغد الأحد، ستطبق الحكومة الألمانية حظراً على النقل الجوي بالنسبة لدول بوتسوانا وملاوي وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي، مع إعفاء المواطنين الألمان والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا من هذا الحظر.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني هذا التصنيف على الإنترنت أمس. واعتباراً من الغد، سيبلغ إجمالي الدول التي صنفتها ألمانيا على أنها مناطق خطورة 12 دولة، ثمانية منها في جنوب قارة إفريقيا، بالإضافة إلى بريطانيا والبرتغال وأيرلندا والبرازيل.

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