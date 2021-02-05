ميركل تأمل إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريباً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعطت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، أملاً للآباء بإمكانية إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريباً، في ظل جائحة كورونا.

وقالت ميركل، خلال نقاش عبر الإنترنت مع أمهات وآباء بشأن وضع الأسر في ظل الوباء: «الهدف هو الوصول إلى الحالة الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة. يمكننا أن نتوقع ذلك». وخلال النقاش تحدث 14 مشاركاً عن مشكلاتهم بشكل عاطفي ، عن الدراسة من المنزل، وكذلك عن المشكلات المالية، وتراجع الأفق المستقبلي للأطفال. وتعهدت ميركل بأن تكون المدارس ورياض الأطفال أول ما ستتم إعادة فتحه، ودعت إلى تفهم القرارات بالنظر إلى المؤسسات.

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