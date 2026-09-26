الفواق.. علامة تحذيرية تدق ناقوس الخطر أحياناً

يحدث الفواق عندما ينقبض الحجاب الحاجز فجأة وبشكل لا إرادي، وهو عبارة عن غشاء من العضلات والأوتار يُشكل الحد الفاصل بين تجويف الصدر وتجويف البطن.

وعندما ينقبض الحجاب الحاجز، ينغلق المزمار الموجود بين الحلق والقصبة الهوائية كرد فعل، ثم يصطدم الهواء المستنشق بالأحبال الصوتية المغلقة، ما يُسبب صوت الفواق المعتاد، كما أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة.

وأضافت الرابطة أن المُحفزات الشائعة للفواق تتمثّل في تناول الطعام بسرعة كبيرة أو المشروبات الغازية أو التوتر أو رهبة المسرح، كما أن التبديل بين الأطعمة شديدة البرودة وشديدة السخونة قد يُسبب تشنج الحجاب الحاجز.

وعادةً ما يختفي الفواق من تلقاء نفسه بعد بضع دقائق. أمّا من لا يرغب في الانتظار، فيُمكنه اللجوء إلى بعض الحيل مثل حبس النفس والعدّ حتى 20 أو الشعور بالفزع أو شرب رشفات صغيرة من الماء البارد أو التنفس في كيس ورقي.

وتشترك جميع هذه الحيل في شيء واحد، ألا وهو تشتيت الانتباه، وهذا بدوره قد يؤدي إلى استرخاء الحجاب الحاجز وتحسين التنفس. كما تعتبر الطرق، التي تؤثر تحديداً على التنفس، مفيدة للغاية.

ويُعد الفواق غير ضار في معظم الأحيان، ولكن في حالات نادرة قد يشير إلى مرض في المريء أو المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو إلى اضطرابات هرمونية أو عصبية.

وتشمل العلامات التحذيرية تكرار الفواق بشكل ملحوظ عن المعتاد أو استمراره لفترة طويلة غير معتادة، أي ليوم كامل على الأقل، خصوصاً إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى من قبيل حرقة المعدة وآلام البطن والغثيان وتورم الحلق أو الإرهاق الشديد.

وإذا رافق الفواق شلل أو مشكلات في النطق أو الرؤية أو صداع أو دوار أو غثيان، فينبغي الاتصال بالإسعاف فوراً؛ حيث قد تنذر هذه الأعراض بالإصابة بسكتة دماغية، وهي حالة صحية طارئة تستلزم تلقي الرعاية الطبية على وجه السرعة.

. إذا رافقه صداع أو دوار أو غثيان، أو مشكلات في النطق أو الرؤية، فينبغي الاتصال بالإسعاف فوراً.