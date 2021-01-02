توقف حركة مترو الأنفاق في برلين بسبب حريق

المصدر: برلين - د ب أ

اندلع حريق في محطة مترو أنفاق شارع شلوسشتراسه، اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت هيئة الإطفاء إن 110 من أفرادها يكافحون لإخماد الحريق منذ بعد ظهر اليوم.

وأكد متحدث باسم الهيئة أن الحريق لم يسفر عن مصابين، مبينا أن النيران اندلعت داخل إحدى غرف التشغيل.

وتقع المحطة المقامة على الخط رقم 9 أسفل شارع التسوق الرئيسي في منطقة شتيجليتس ببرلين، وأغلقت هيئة الإطفاء الشارع.

وقالت شركة النقل في برلين إن حركة قطارات مترو الأنفاق توقفت في العاصمة.

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