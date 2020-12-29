صيادو بريطانيا يشعرون بـ «الخيانة» بسبب اتفاق الخروج

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون بـ«الخيانة» بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء، بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، أندرو لوكر، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس: «أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة».

وأضاف: «لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق في ما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك».

وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، لكننا الآن «أسوأ حالاً تماماً».

وقال: «ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط ممّا وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). سنعاني بشدة هذا العام».

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