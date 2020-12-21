اجتماع طارئ في بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لـ"كورونا"

المصدر: لندن - أ ف ب

يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة بعد قرار العديد من الدول بما فيها فرنسا، تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي قالت لندن إنها "خارجة عن السيطرة".

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن جونسون "سيرأس اجتماعا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها".

وأضاف أن "اجتماعات أخرى ستعقد لضمان وضع خطط متينة".

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