حملة ترامب تؤكد: «الانتخابات لم تنته»

المصدر: واشنطن - أ.ف. ب

أكد فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الانتخابات الرئاسية «لم تنته»، بينما يقترب خصمه الديموقراطي جو بايدن من الفوز.

وجاء البيان بعدما تجاوز بايدن الرئيس الجمهوري متقدما عليه في ولاية بنسلفانيا، ما يجعله في موقع للفوز بأصوات 20 من أعضاء الهيئة الناخبة.

ومن شأن الفوز في بنسلفانيا أن يهدي الرئاسة لبايدن، إذ أنه جمع حتى الآن 253 على الأقل من أصوات الهيئة الناخبة من 270 يحتاجها أي مرشح للفوز.

وقال مات مورغان أحد المسؤولين في حملة دونالد ترامب، في بيان «هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات».

واتّهم ترامب الديموقراطيين بتزوير نتائج الاقتراع لكنه لم يقدّم أدلة بعد، بينما وضع موقع «تويتر» علامات تحذير على سلسلة من تغريدات الرئيس أو حجبها.

وقال ترامب الخميس «على الرّغم من التدخّل الذي لم يسبق له مثيل في أي انتخابات، من قبل وسائل الإعلام الرئيسة وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمداً».

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