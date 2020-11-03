صحيفة بريطانية: الأمير وليام أصيب بـ «كورونا» في أبريل الماضي

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والثاني في الترتيب لولاية العرش البريطاني، أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أبريل الماضي، لكنه لم يعلن ذلك حينها ​​خوفاً من قلق الناس. وعانى دوق كامبريدج صعوبة في التنفس بسبب «كوفيد-19»، وفقاً للتقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر لم يسمّها.

وأصيب وليام بالفيروس في الوقت نفسه تقريباً الذي تأكد فيه إصابة والده الأمير تشارلز، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمرض.

وذكر تقرير الصحيفة، الذي أكدته هيئة الإذاعة البريطانية لاحقاً، أن الأمير وليام لم يرغب في إثارة قلق الناس بتشخيصه، وربما إدخال بريطانيا في حالة من الذعر.

وبحسب ما ورد جرى علاج الأمير وليام من قبل أطباء القصر الملكي ودخل في العزل الذاتي، حيث استمر في متابعة بعض الارتباطات الرسمية عبر الهاتف، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو.

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