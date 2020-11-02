ميركل تحذر من "حالة طوارئ حادة" في المستشفيات بسبب "كورونا"

المصدر: برلين - د ب أ

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من "حالة طوارئ حادة" في المستشفيات نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.

وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحافي في برلين عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا: "هذا نمو متضاعف يجعلنا نقترب بسرعة متزايدة من حالة طوارئ حادة في مستشفياتنا".

وذكرت ميركل أن الحكومة تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس "بشكل مختلف وأكثر عنفاً".

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