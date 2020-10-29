"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

المصدر: جدة - وام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس بفرنسا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكدت المنظمة، في بيان صدر اليوم، موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، داعية إلى تجنب الممارسات التي تؤدي للكراهية والعنف.

وأعربت المنظمة عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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