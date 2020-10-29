الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً هدّد المارة قرب مدينة أفينيون

المصدر: باريس - رويترز

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم، إنها قتلت بالرصاص شخصاً في مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون في جنوب فرنسا، بعدما هدّد المارة بسكين، مؤكدة بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن الأمر.

وقالت إذاعة فرنسية، إن الشرطة قتلت بالرصاص الشخص بعدما هدد المارة بسكين.

يأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة هجوم الطعن في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا، الخميس، إلى ثلاثة قتلى، وإصابة عدد آخر بجروح، حيث وصفت السلطات المحلية الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".

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