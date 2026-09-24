فرنسا: مذكرة "الجنائية" لا تمنع طائرة نتنياهو من عبور أجواءنا

دافعت فرنسا عن قرارها السماح ​لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبور مجالها ‌الجوي في ​طريقها إلى الأمم المتحدة اليوم الخميس، قائلة إن القانون الدولي لا يفرض اتخاذ أي إجراء رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وفرنسا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة رسميا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال المشتبه بهم الذين يدخلون أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌باسكال كونفافرو للصحفيين إن الإذن بالعبور كان "متوافقا تماما مع القانون الدولي".

وأضاف كونفافرو "لا يفرض نظام روما الأساسي أي ‌التزامات على الدول فيما يتعلق بتحليق طائرة تابعة ‌لدولة ما فوق أراضيها، إذا كان على متنها ‌راكب صدرت بحقه مذكرة ‌اعتقال".

ولا يستطيع نتنياهو السفر إلى دول كثيرة بسبب مذكرات التوقيف الصادرة ​عن المحكمة الجنائية ‌الدولية بحقه ​وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وكذلك بحق محمد الضيف القائد العسكري السابق لحركة حماس في 2024.