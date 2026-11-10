روبيو: لا حاجة لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران مع الحملة الاقتصادية

قال ​وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء ‌إنه أبلغ ​الحلفاء في مجموعة السبع بأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري اللذين تفرضهما الولايات المتحدة فعالان للغاية، لدرجة أن الرئيس دونالد ترامب لا يحتاج إلى شن عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.

وفي ⁠تعليقات للصحافيين في باريس بعد اجتماعات استمرت يومين مع الحلفاء في مجموعة السبع، رفض روبيو مجدداً ما أثير عن أن عدم استئناف ‌العمل العسكري سيعني وصول الأمور إلى طريق مسدود أو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه.

وقال ‌روبيو "الألم الاقتصادي الذي يُلحق بإيران الآن ‌استثنائي، وهو يتراكم. إنه يتزايد كل يوم". وأضاف ‌أن ترامب تلقى ‌أيضا آراء من حلفاء في الشرق الأوسط تؤكد هذا التقييم.

وقال روبيو "لا نحتاج إلى شن ضربات عسكرية إذا كنا نحقق الهدف نفسه بالوسائل الاقتصادية ⁠والضغط الاقتصادي. هذا ليس طريقا مسدودا". وأضاف "لم تواجه إيران قط عدم القدرة على بيع الطاقة في السوق العالمية كما تواجهه اليوم".