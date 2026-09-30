سيلين ديون تسرق الأضواء من «كل النجوم» في أمسية «لوريال»

نظمت علامة ‌لوريال ​باريس التجارية العالمية لمستحضرات التجميل عرض أزياء كان حافلاً بالنجوم في العاصمة الفرنسية، وظهرت أيقونة موسيقى البوب سيلين ديون كضيفة شرف لتختتم الأمسية.

وشاركت في الفعالية، ⁠التي أقيمت في افتتاح أسبوع الموضة في باريس أول من أمس، عارضتا الأزياء كيندال جينر وهايدي كلوم والممثلتان آندي ماكدويل ‌وفيلبين ليروي-بوليو والمتزلجة الأولمبية الأميركية لينزي فون والبارالمبية الإيطالية بياتريس فيو اللاتي سرن بخطوات ‌رشيقة على ممشى العرض وفي ‌الخلفية برج إيفل مضاء.

وكانت ديون، الموجودة ‌في باريس لإحياء ‌سلسلة من الحفلات الموسيقية، سفيرة لعلامة لوريال باريس في ​عام 2019. ولوريال ‌باريس ​أكبر علامة تجارية تابعة ⁠لمجموعة لوريال، ويستخدمها نحو 600 مليون مستهلك، وفقاً للشركة، وكانت أكبر مساهم في نموها ​خلال ⁠النصف ⁠الأول من العام.

وذكرت الرئيسة العالمية للعلامة التجارية، ليتيسيا توبيه، أن ذلك يعود إلى حد ⁠كبير إلى منتجات العناية بالشعر الجديدة التي تنمو بمعدل أسرع بأربع مرات من السوق، مضيفة قبل انطلاق الفعالية: «بينما نتبنى بشكل متزايد ​معايير بهدف الارتقاء بالعلامة التجارية وجعلها أكثر فخامة، نبقى دائماً قريبين من النساء في جميع أنحاء العالم».