الحكومة تتعهد برد قاس.. فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات

تعتزم فرنسا نشر 70 ألفا من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة ​على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة ‌والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا.

وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز بعدم السماح بتكرار ذلك.

وقال نونيز ​في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات: "الجميع على ​أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".

وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب ⁠أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم.

وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا ​للخطر.