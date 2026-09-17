1 يورو.. تعويضاً لكيم كارداشيان عن سرقة مجوهراتها

قال محامٍ إن ​نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان حصلت على ‌تعويض ​رمزي قدره يورو واحد (1.15 دولار) من اللصوص الذين قيدوها تحت تهديد السلاح في فندق بباريس عام 2016 وسرقوا مجوهراتها.

وذكر محامي ⁠موظف الاستقبال بالفندق أن كارداشيان طالبت بهذا المبلغ الرمزي من بعض المدانين بتهمة السطو في حكم ‌صدر في مايو 2025، في إطار دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات.

وقالت كارداشيان في شهادتها ‌إنها ظنت أنها ستموت خلال تلك المحنة. وكان ‌اللصوص، الذين يشار إليهم غالباً في ‌فرنسا باسم «اللصوص الأجداد»، يرتدون أقنعة تزلج، ويتنكرون في زي ضباط شرطة.

وكانت ​هذه السرقة ‌حينها الأكبر ​في فرنسا منذ 20 ⁠عاماً. ولم يعثر على معظم المجوهرات مطلقاً، بما في ذلك خاتم الخطبة الذي أهداه لها زوجها ​آنذاك ⁠مغني الراب ⁠كانييه وست. وطالب موظف الاستقبال في الفندق بتعويض 500 ألف يورو، وقال محاميه ⁠إنه حصل على نحو 110 آلاف.