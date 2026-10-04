قدمت ​فيكتوريا بيكهام فساتين انسيابية وسراويل واسعة وحقائب ‌يد ​كبيرة في عرض مجموعتها للربيع والصيف 2027 خلال أسبوع الموضة في باريس، أول من أمس.

وارتدت العارضات بدلات واسعة بدرجات من الأخضر والأزرق، بأكتاف عريضة ومبطنة، نسقت مع سراويل انسيابية انسدلت فوق ⁠الكعبين. وارتدين سترات قصيرة من طراز باركا مشدودة عند الخصر فوق فساتين شفافة بشقوق جانبية وحوافّ مزينة بكرات صغيرة، وحملت العارضات حقائب ضخمة ‌تحت الإبط.

وحققت شركة بيكهام للأزياء ومستحضرات التجميل أرباحاً تشغيلية بلغت 7.3 ملايين جنيه استرليني (9.66 ملايين ‌دولار) في 2025، لتتحول إلى الربح للمرة ‌الأولى منذ تأسيسها في 2008. وارتفعت إيرادات العلامة ‌التجارية من الأزياء ‌والسلع الجلدية ومستحضرات التجميل والعطور 15% إلى 129.8 مليون جنيه ​استرليني. وللعلامة ‌متجر رئيس في ​لندن، وافتتحت أول متجر ⁠لها في نيويورك الشهر الماضي.

وفي مبنى الكونسييرجيري، وهو سجن سابق احتُجزت فيه ماري أنطوانيت، سارت ​العارضات ⁠أمام صفوف ⁠من الضيوف أضيئت بالشموع.