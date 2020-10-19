ويلز تعلن إغلاقاً لأسبوعين اعتباراً من الجمعة

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت ويلز، اليوم الإثنين، فرض إغلاق لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتعتمد بذلك القيود الأشد في بريطانيا.

وقال رئيس وزراء ويلز مارك دريكفورد، خلال مؤتمر صحافي، إنه اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة (17,00 ت غ ) سيطلب من سكان هذه المنطقة البريطانية البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة "البقاء في منازلهم" لأسبوعين.

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