جونسون ينفي معاناته تداعيات متأخرة من إصابته بـ «كورونا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يعاني تداعيات متأخرة من إصابته الخطيرة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الربيع الماضي. ووصف جونسون في مقابلة مع محطة «بي بي سي» البريطانية، الشائعات التي أشارت إلى أنه لايزال لم يتعافَ تماماً بعد إصابته بعدوى كورونا، بأنها «هراء».

وأعرب جونسون مجدداً عن أمنياته للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالشفاء العاجل.

وكان جونسون قد خضع للعلاج في وحدة الرعاية المركزة لبعض الوقت إبان إصابته بفيروس «كورونا»، قبل أن تعلن الحكومة البريطانية، في نهاية أبريل الماضي، أنه تعافى وعاد إلى عمله.

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