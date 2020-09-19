الحكومة البريطانية تدرس فرض إغلاق جديد

المصدر: لندن - د.ب.أ

تبحث الحكومة البريطانية فرض الإغلاق العام، مجدداً، في أنحاء البلاد، نتيجة زيادة إصابات فيروس كورونا، بحسب تقرير نشر أمس.

وقالت صحيفة «الفاينانشال تايمز» إن المستشارين العلميين أوصوا الحكومة بفرض الإغلاق لمدة أسبوعين، خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر المقبل. وعند سؤاله عن مقال الصحيفة، قال وزير الصحة، مات هانكوك، إن الإغلاق الوطني هو «خط الدفاع الأخير»، وإن الحكومة تركز على الإجراءات المحلية أولاً. وقال الوزير، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن عدد الإصابات لم يرتفع فحسب، بل أيضاً عدد المرضى في المستشفيات.

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