فرنسا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية يوم الاثنين تسجيل 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في انخفاض حاد عن الحصيلة القياسية التي سجلتها يوم السبت وبلغت 10561 حالة وأيضا عن حصيلة يوم الأحد التي بلغت 7183 حالة.

لكن الرقم الذي تعلنه السلطات يوم الاثنين يميل عادة للانخفاض بسبب إجراء عدد أقل من الفحوص في أيام الأحد.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 34 حالة ليصل الإجمالي إلى 30950. وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس 387252.

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