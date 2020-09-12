تسارع انتشار إصابات «كورونا» في بريطانيا للمرة الأولى منذ مارس

المصدر: لندن - د.ب.أ

يتسارع من جديد معدل انتشار فيروس كورونا حالياً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ مارس، ما أدى إلى فرض قيود جديدة في برمنغهام، ثاني أكبر مدينة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس. وحددت البيانات الحكومية معدل الانتشار الذي يوضح مدى سرعة تضاعف حالات فيروس كورونا، ما بين 1 و1.2، مدفوعاً بزيادة الحالات بين الشباب. وينتشر الفيروس بشكل متسارع عندما يكون معدل الانتشار أو الاستنساخ أعلى من واحد. وقدرت دراسة منفصلة أجرتها «إمبريال كوليدغ»، وهى جامعة بحثية عامة في لندن، أجريت على أكثر من 150 ألف شخص في إنجلترا، أن معدل الانتشار هو 1.7، ووجدت أن حالات الإصابة بالفيروس تتضاعف الآن كل سبعة أو ثمانية أيام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news