السيسي يشيد بخطوة البحرين وإسرائيل "الهامة" لإقامة علاقات دبلوماسية

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  • متابعات موقع الإمارات اليوم
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إنه يثمن "خطوة البحرين وإسرائيل الهامة" لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال السيسي على تويتر إن الاتفاق، الذي أعلن اليوم، سيساعد في "إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".
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