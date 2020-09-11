السيسي يشيد بخطوة البحرين وإسرائيل "الهامة" لإقامة علاقات دبلوماسية
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إنه يثمن "خطوة البحرين وإسرائيل الهامة" لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وقال السيسي على تويتر إن الاتفاق، الذي أعلن اليوم، سيساعد في "إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".
وقال السيسي على تويتر إن الاتفاق، الذي أعلن اليوم، سيساعد في "إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news