الأردن.. وفاة ثلاثيني وتسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس #كورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 67 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ(كوفيد-19) في المملكة، اليوم الاثنين، منها 61 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2478.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لشاب يبلغ من العمر 37 عاماً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 61 حالة شفاء جديدة .
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 8967 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 903365 فحصاً.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لشاب يبلغ من العمر 37 عاماً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 حالة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية(بترا).
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 61 حالة شفاء جديدة .
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء 8967 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 903365 فحصاً.
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