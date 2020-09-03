جونسون يتراجع عن قراره بتخفيف القيود المفروضة لاحتواء «كورونا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، التراجع عن تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في بعض المناطق، مستجيبة لضغوط المعارضة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جونسون كان يعمل على عودة البريطانيين للعمل في المكاتب واستئناف الدراسة، كما أن فريقه قرر تخفيف القيود المفروضة في بعض المناطق بشمال غرب إنجلترا.

ولكن سياسيين محليين، ومنهم عمدة منطقة مانشستر الكبرى، آندي بورهام، أدانوا هذه الخطة، وحذروا من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة مجدداً.

وبعد خمس ساعات من تدخل بورهام، أعلن وزير الصحة، مات هانكوك، أنه سيتم إلغاء الخطة.

وقال، في رسالة إلكترونية أمس: «عقب حدوث تغير كبير في مستوى معدلات العدوى، خلال الأيام القليلة الماضية، تم اتخاذ قرار بإبقاء القيود نفسها، في منطقتي بولتون وترافورد».

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