محمد بن زايد: فترة قيادة شينزو آبي شهدت ازدهاراً في العلاقات الإماراتية اليابانية

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بما وصلت إليه العلاقات الإماراتية اليابانية في فترة قيادة رئيس الوزراء الياباني المستقيل شينزو آبي.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة..كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة.

في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة..كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 29, 2020

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