فرنسا تشهد زيادة متسارعة في حالات "كورونا" وتسجل 7379 إصابة

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت فرنسا يوم الجمعة عن رصد 7379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو رقم قياسي جديد منذ إنهاء العزل العام، فيما وصفتها وزارة الصحة بأنها زيادة متسارعة قبل أيام من الموعد المقرر لعودة ملايين الأطفال إلى المدارس للمرة الأولى منذ مارس.

وهذه أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات في البلاد منذ تسجيل 7578 حالة في 30 مارس في ذروة موجة أولى من جائحة كوفيد-19 التي أصابت أوروبا بالشلل.

وأثارت الزيادة احتمال أن تجد الحكومة نفسها مضطرة لفرض إجراءات العزل العام مجددا.

وقالت وزارة الصحة في مراجعة أسبوعية للجائحة إن فرنسا تشهد زيادة بوتيرة متسارعة في انتقال الفيروس.

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