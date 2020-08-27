بزيادة قياسية بعد رفع العزل العام.. فرنسا تسجل 5429 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر: باريس - رويترز

قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 5429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي جديد بعد إنهاء العزل العام ومستوى من العدوى لم تشهده البلاد منذ ذروة الجائحة في أوائل أبريل.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في فرنسا إلى 253587.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات يوم الأربعاء ليس متاحا بسبب مشكلة فنية.

كانت الوزارة قد أعلنت يوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للوفيات زاد بواقع 16 ليصل إلى 30544 وأن 4600 في المستشفى مصابين بمرض كوفيد-19، بينهم 410 في العناية المركزة.

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