قلق ألماني تجاه تزايد أعداد الإصابة بفيروس «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن قلقه تجاه تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده.

وقال شبان أمس، لإذاعة ألمانيا: «هذا بلا شك أمر مقلق للغاية.. نرى هنا أنه لدينا حالات تفشي صغيرة وكبيرة في جميع أنحاء البلاد تقريباً من خلال العائدين من السفر، وكذلك من خلال الحفلات من كل نوع، ومن خلال الاحتفالات العائلية في كثير من الأماكن. وبالطبع يمكن أن يسهم ذلك في تفاقم الأمر إذا لم ننتبه جميعاً معاً الآن».

وأكد أنه لابد من التحلي «باليقظة الشديدة للغاية حالياً»، لأنه لم تعد حالات الانتشار تقتصر على حالات محلية فحسب.

وكان معهد «روبرت كوخ» الألماني قد أعلن، أمس، ارتفاع عدد الحالات الجديدة ليصل إلى المستوى الذي كان عليه تقريباً في مطلع مايو الماضي.

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