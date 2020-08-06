المملكة المتحدة تستثمر 18 مليون دولار في مصنع أسكتلندي لإنتاج لقاح «كورونا»

المصدر: لندن - د.ب.أ

وافقت المملكة المتحدة على استثمار 18 مليون دولار في مصنع أسكتلندي من أجل إنتاج لقاح ضد مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف إلى ضمان إنتاج محلي للقاح، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبورغ» للأنباء أمس.

وفي ألمانيا، حذّر مسؤول في قطاع الصحة من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى في البلاد «لفترة طويلة»، وأن نظام الرعاية الصحية ربما يواجه ضغطاً.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تعتزم فيه الصين، التي تعتمد على إجراء اختبارات جماعية في إطار مكافحة تفشي الفيروس، تسريع وتيرة الموافقات على إنتاج أجهزة تضمن اختبارات سريعة.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يقوم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، اليكس آزار، بزيارة لتايوان لبحث الاستجابة الدولية في مواجهة الوباء.

وقال رجل الأعمال بيل غيتس، الذي تعهدت مؤسسته بتقديم أكثر من 350 مليون دولار لأبحاث «كوفيد-19»، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ توجهاً عالمياً أكبر من أجل أن تصبح اللقاحات متاحة للجميع.

• الصين تعتمد على إجراء اختبارات جماعية لمكافحة التفشي.

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