انفجار بيروت نتج عن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم
أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الثلاثاء أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستوعب في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط 73 قتيلاً و3700 جريح على الأقل.
ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفا "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".
ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفا "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".
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