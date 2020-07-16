البرازيل.. 40 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" و1233 وفاة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل نحو 40 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39924 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1996748.

ووتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن سجلت في البلاد يوم 12 يوليو 24831 حالة، 13 يوليو 20286، في 14 يوليو 41857.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1233 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 75366.

وشهد هذا المؤشر تراجعا طفيفا مقارنة مع الإحصائية السابقة، وتأتي الحصيلة الجديدة بعد أن أن سجلت في البلاد يوم 12 يوليو 631 وفاة، وفي 13 يوليو 733 حالة، وفي 14 يوليو 1300.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

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