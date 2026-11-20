واصلت عملة "بيتكوين" تراجعها، يوم الجمعة، لتهبط إلى ما دون مستوى 58 ألف دولار، بعد ساعات من كسرها حاجز 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو، في ظل موجة بيع واسعة تضرب الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات منصة "بينانس"، سجلت العملة المشفرة الأكبر في العالم أدنى مستوى لها خلال 24 ساعة عند 57,831 دولاراً، قبل أن تتداول عند نحو 58,102 دولار حتى الساعة 11:22 مساءً بتوقيت الإمارات، بانخفاض نسبته 7.5% خلال 24 ساعة. وكانت العملة قد بلغت أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها عند 62,917 دولاراً، فيما بلغ حجم التداول نحو 2.18 مليار دولار.

وتأتي هذه الخسائر بعد تسجيل صندوق "آي شيرز بيتكوين ترست" التابع لشركة "بلاك روك" تدفقات خارجة قياسية بلغت 541.1 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر عمليات سحب في يوم واحد منذ إطلاق الصندوق، وفقاً لبيانات "فارسايد إنفستورز".

ويتزامن تراجع "بيتكوين" مع تعمق موجة البيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فقد وسّع سهم "إنفيديا" خسائره خلال تعاملات الجمعة إلى 11%، بعدما كان قد تراجع 5% قبل افتتاح السوق إلى مستوى أدنى بنحو 42% من ذروته في أكتوبر. كما هبط سهم "أنثروبيك" نحو 10% ليقترب من سعر طرحه العام الأولي.

وامتدت الموجة إلى الأسواق الآسيوية، إذ هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، فيما شهدت العملات المشفرة البديلة تراجعات أشد، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وعلى الصعيد الفني، هبط مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ"بيتكوين" على الإطار اليومي إلى نحو 8 نقاط، وهو مستوى يعكس تشبعاً بيعياً حاداً.