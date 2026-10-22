بعد زيادتين متتاليتين.. بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة عند 3%

أبقى بنك كوريا المركزي، سعر الفائدة القياسي دون تغيير، اليوم، عقب الزيادتين المتتاليتين السابقتين، لكبح التضخم المتسارع.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3% في اجتماعه الخاص بتحديد سعر الفائدة.

وأوضحت الوكالة أن تجميد سعر الفائدة جاء بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعيه في يوليو وأغسطس، كإجراء استباقي للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، فيما أشار البنك إلى أنه سيحافظ على موقفه المتشدد في الوقت الحالي.

وتراوحت أسعار المستهلكين حول مستوى 3% خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% في يوليو، و3.1% في أغسطس، و2.9% في سبتمبر، فيما نما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% في الربع الأول وبنسبة 0.6% في الربع الثاني.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 279.2 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

ورفع بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 3.3% من 2.6% في أغسطس.