بعثة أميركية تبحث عن حطام طائرة أميليا إيرهارت لحل لغز اختفائها

توجه فريق من علماء الآثار البحرية الأميركيين إلى جزيرة نائية في المحيط الهادئ للتحقق من دليل جديد قد يسهم في كشف لغز اختفاء الطيارة الأميركية الشهيرة أميليا إيرهارت عام 1937.

ووفقاً لـ"رويترز"، يسعى الفريق، بدعم من جامعة بوردو، إلى التحقق مما إذا كان جسم مغمور رصدته صور الأقمار الصناعية في بحيرة ضحلة بالجزيرة هو حطام طائرة إيرهارت ذات المحركين من طراز «لوكهيد إلكترا 10-إي».

وقد يعزز ذلك فرضية بعض الباحثين بأن إيرهارت وملاحها فريد نونان هبطا اضطرارياً في الجزيرة أو قربها، قبل أن يلقيا حتفهما بعد أن تقطعت بهما السبل.

واختفت إيرهارت في يوليو 1937 أثناء محاولتها أن تصبح أول امرأة تقود طائرة في رحلة حول العالم. وشوهدت للمرة الأخيرة وهي تقلع بطائرتها من بابوا غينيا الجديدة في الثاني من يوليو، متجهة إلى جزيرة غاردنر الواقعة على بعد نحو أربعة آلاف كيلومتر إلى الشرق.