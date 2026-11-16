روبرت باتينسون يرتدي بدلة «جيمس بوند» رسمياً

أعلنت استوديوهات «أمازون إم جي إم»، اليوم الاثنين، أن النجم البريطاني روبرت باتينسون سيتولى تجسيد الشخصية الأيقونية «جيمس بوند» في فيلمها المرتقب بشدة، معلنةً بذلك انطلاق حقبة جديدة لواحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما.

ويتولى المخرج دينيس فيلنوف دفة إخراج الفيلم استناداً إلى سيناريو كتبه ستيفن نايت، فيما يتقاسم الإنتاج كل من إيمي باسكال وديفيد هيمان عبر شركتي «باسكال بيكتشرز» و«هيداي فيلمز» على التوالي، مع تولي تانيا لابوانت مهام الإنتاج التنفيذي.

وعلّق روبرت باتينسون على الاختيار قائلاً: «يُعد جيمس بوند أحد أكثر الشخصيات الأسطورية في السينما، وإن إسناد دور العميل 007 إليّ هو شرف العمر. أنا ممتن للغاية لدينيس، وإيمي، وديفيد، وتانيا، وجميع العاملين في استوديوهات أمازون إم جي إم على ثقتهم بي. إن القول بأن هذا الدور يمثل حلماً تحقق هو وصف أقل بكثير من الحقيقة، ولا يسعني التعبير عن مدى حماستي لهذه الشراكة والعمل القادم مع هذا الفريق الرائع».

وعلى مدار مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، رسّخ باتينسون مكانته كأحد أكثر ممثلي جيله تميزاً وتنوعاً، متنقلاً بسلاسة بين السينما المستقلة وإنتاجات الاستوديوهات الكبرى.

وكان باتينسون قد جسّد مؤخراً شخصية الصحفي كريس هانسن في فيلم الإثارة النفسية «برايم تايم» (Primetime)، الذي عُرض عالمياً لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي، وشكل أول فيلم روائي طويل من إنتاج شركته «إيكي إينيو آرلو» (Icki Eneo Arlo). كما تألق في يوليو الماضي بدور الشرير الطريف «أنتينوس» في ملحمة كريستوفر نولان الناجحة «الأوديسة» (The Odyssey)، حيث وُصف أداؤه الخاطف للأنظار بأنه «ممتع للغاية». وفي وقت سابق من هذا العام، لعب بطولة الفيلم الكوميدي «ذا دراما» (The Drama)، وحصد إشادات نقدية واسعة وصفت أداءه لشخصية «تشارلي» بأنه «الأفضل في مسيرته».

ومن المنتظر أن يظهر باتينسون في وقت لاحق من هذا العام في دور قاتل متغير الشكل (Face Dancer) في الجزء الثالث من فيلم (Dune: Part Three) للمخرج دينيس فيلنوف، كما يواصل حالياً تصوير الجزء الثاني من فيلم «باتمان» (The Batman Part II) للمخرج مات ريفز. وسبق له أن شارك في بطولة وإنتاج فيلم «مت يا حبي» (Die, My Love) إلى جانب جينيفر لورانس، وبطولة فيلم «ميكي 17» (Mickey 17) للمخرج بونغ جون هو.