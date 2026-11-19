أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده تحقق أرباحا كبيرة من مبيعات الأسلحة التي تنتهي بها الحال في أوكرانيا عبر الدول الأوروبية.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن لا تمنح مشتريها أي خصومات.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن بلاده تبيع الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي، وإن الأوروبيين يتصرفون بها كما يشاؤون، مضيفا أنه يعتقد أنهم يسلمون معظمها إلى أوكرانيا.

وأضاف أنه يمكن القول إن الولايات المتحدة تبيع هذه الأسلحة بسعرها الكامل ودون تخفيضات، وإنها "تكسب الكثير من المال" من ذلك.

تأتي تصريحات ترامب في سياق آلية أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة لتزويد كييف بالسلاح، تعرف بـ"قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية".

وقد وقع اتفاقها بين واشنطن والناتو في 14 يوليو 2025، ويتيح للدول الأوروبية شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا من أموالها الخاصة.