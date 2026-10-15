تسريب معلومات عن جهاز للذكاء الاصطناعي.. وOpenAI تتهم موظفاً سابقاً

تتهم شركة OpenAI موظفاً سابقاً لديها بسرقة ملكية فكرية تتعلق بجهاز لم يُطرح في الأسواق بعد، ومشاركة جزء من هذه المعلومات لاحقاً مع شركة "آبل". وذلك بحسب وكالة "سي إن إن" الأميركية.

ووفقاً لوثيقة قدمتها OpenAI إلى المحكمة، أمس، فقد سبق لهذا الموظف العمل في "آبل"، ثم انضم إلى Open AI لمدة 6 أشهر، قبل أن يعود مجدداً إلى "آبل".

وذكرت الشركة أن الموظف قام بتحميل أكثر من 100 ملف شديد السرية على حساباته الشخصية قبل عودته إلى "آبل". وتتضمن الملفات التي تم نقلها -بحسب الوثيقة- "صوراً تفصيلية للجهاز (أو الأجهزة) الذي لم يُطرح بعد، بالإضافة إلى بيانات هندسية وتصنيعية بالغة السرية تتعلق به". وتزعم الشركة أن آخر ملف تم إرساله كان في شهر يونيو، وهو اليوم الأخير للموظف في الشركة.

كما ادعت OpenAI أن الموظف السابق -الذي لم تذكر اسمه- "قدّم عرضاً حول خطط منتجاتها أمام قيادات عليا في شركة "أبل".

ونقلت "سي إن إن" عن شركة "آبل" تصريحها، الذي أفادت به، بأنها لم تجد أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، مشيرة إلى أنها تطبق سياسات صارمة تضمن عدم استخدام الموظفين الجدد لمعلومات سرية من أماكن عملهم السابقة. كما أكدت الشركة أنها ستتعاون مع OpenAI لمعالجة أي وجود لمعلومات تخص الأخيرة داخل أنظمة "آبل".

وتتهم شركة آبل شركة OpenAI بمحاولة تشتيت الانتباه عن الادعاءات الأصلية في قضية مرفوعة ضد الأخيرة. وجاءت هذه الادعاءات ضمن ملف دعوى قضائية رفعتها آبل ضد OpenAI في يوليو، مدعيةً أن شركة الذكاء الاصطناعي سرقت أسرار آبل التجارية لتطوير أجهزتها الخاصة. وزعمت آبل في ملفها الأصلي أن موظفين سابقين عملوا لدى OpenAI قاموا بتحميل ملفات سرية، وحثوا المتقدمين للوظائف على إحضار قطع غيار من آبل إلى المقابلات في OpenAI. ونفت OpenAI هذه الادعاءات، قائلةً إن آبل لم تتمكن من تحديد أي أسرار تجارية مسروقة، وسعت إلى إسقاط الدعوى.

وبينما ينتقل المهندسون والباحثون بين الشركات بشكل متكرر في وادي السيليكون، ذكرت آبل في ملف قضائي أن OpenAI قد وظفت أكثر من 400 من موظفيها السابقين.