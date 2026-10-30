من حجز الإجازات إلى توقيع الاتفاقات.. كيف يستعد عشاق الألعاب لإطلاق «GTA 6»؟

يتجاوز الحماس لإطلاق لعبة «غراند ثفت أوتو 6» (GTA 6) حدود شاشات اللعب، ليصل إلى تفاصيل الحياة اليومية لعشاقها، من التخطيط للحصول على إجازات من العمل وتجهيز أجهزة الألعاب، وصولاً إلى إبرام اتفاقات عائلية لتنظيم أوقات اللعب.

وتستعد اللعبة للإطلاق في 19 نوفمبر 2026، وسط ترقب واسع، انعكس في استعدادات غير مألوفة لدى بعض اللاعبين.

فكيف تحوّل انتظار اللعبة إلى خطط واستعدادات تتجاوز عالم الألعاب؟

الإجازات تسبق موعد الإطلاق

قد يتغيب نحو 1.5 مليون أميركي عن العمل يوم إطلاق «GTA 6»، وفق تقدير اقتصادي نقله موقع «آي هارت راديو» في أكتوبر 2026.

وفي مؤشر آخر على حجم الترقب، كشفت شركة «بامبو إتش آر» عن ارتفاع طلبات الإجازة ليوم 19 نوفمبر بنسبة 13% مقارنة باليوم المناظر في العامين السابقين، فيما قال 18% من الموظفين الأميركيين بدوام كامل الذين شملهم استطلاع الشركة إنهم يخططون لأخذ إجازة يوم الإطلاق.

أجهزة اللعب في دائرة الاهتمام

تستعد اللعبة للانطلاق على أجهزة «بلايستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس X|S»، فيما تشير بيانات شركة «سيركانا» المتخصصة في أبحاث السوق إلى أن 29% من لاعبي أجهزة الألعاب والحاسوب في الولايات المتحدة يعتزمون شراء «GTA 6»، وهي نسبة تعكس حجم الترقب للإصدار الجديد والاهتمام المتوقع به في سوق الألعاب.

اتفاق زوجي من أجل اللعب

وصل الحماس إلى حد توقيع اتفاقات عائلية! فقد تداول موقع «ديكسبيرتو» المتخصص في أخبار الألعاب، في يوليو 2026، قصة زوجين وقّعا اتفاقاً ساخراً يتيح لأحدهما الاستمتاع بلعبة «GTA 6» دون مقاطعة خلال أسبوع الإطلاق.