89 ألف سائح إماراتي ينفقون 851 مليون درهم في تايلاند خلال شهرين

سجّلت حركة السياح الإماراتيين إلى تايلاند قفزة كبيرة خلال ذروة صيف 2026 في يوليو وأغسطس، ليصل عددهم إلى 89 ألفاً و57 زائراً إماراتياً، وفق بيانات صادرة عن هيئة السياحة التايلاندية، وبواقع 46 ألفاً و540 زائراً في يوليو، و42 ألفاً و517 زائراً في أغسطس.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، استقبلت تايلاند في المتوسط نحو 1501 سائح إماراتي يومياً خلال يوليو، ونحو 1372 سائحاً يومياً في أغسطس، ليصل المتوسط اليومي خلال الشهرين معاً إلى نحو 1436 زائراً إماراتياً.

وكان يوليو الشهر الأعلى من حيث أعداد السياح الإماراتيين خلال فترة الصيف محل الرصد، ومثّل عدد الزوار الإماراتيين في يوليو 33.24% من إجمالي السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر، البالغ عددهم 140 ألفاً و26 سائحاً.

وبعبارة أخرى، كان هناك نحو إماراتي واحد من كل ثلاثة سياح قادمين من الشرق الأوسط إلى تايلاند في يوليو.

وتظهر البيانات أيضاً ارتفاع عدد الزوار الإماراتيين في يوليو بنسبة 22.13% مقارنة بيوليو 2025، حيث وصل عددهم إلى 38 ألفاً و107 سياح.

واستمرت التدفقات المرتفعة في أغسطس، وبذلك شكّل الإماراتيون 34.32% من إجمالي السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط إلى تايلاند في أغسطس، البالغ عددهم 123 ألفاً و887 سائحاً، أي أن الإماراتيين مثّلوا في أغسطس أكثر من واحد من كل ثلاثة زوار من الشرق الأوسط.

وسجل عدد السياح الإماراتيين في أغسطس زيادة بنسبة 47.72% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، حيث بلغ العدد 28 ألفاً و781 سائحاً.

ومع جمع شهري يوليو وأغسطس، استقبلت تايلاند 263 ألفاً و913 سائحاً من منطقة الشرق الأوسط، كان من بينهم 89 ألفاً و57 زائراً إماراتياً، وبذلك بلغت حصة الإمارات من إجمالي زوار الشرق الأوسط خلال الشهرين نحو 33.75%، أي أن نحو واحد من كل ثلاثة سياح شرق أوسطيين وصلوا إلى تايلاند خلال يوليو وأغسطس كان إماراتياً.

وتكشف المقارنة بين الشهرين أن حصة الإمارات ارتفعت من 33.24% في يوليو إلى 34.32% في أغسطس، رغم تراجع عدد الزوار الإماراتيين. وتظهر بيانات الهيئة أن الإمارات كانت أيضاً أكبر سوق من أسواق الشرق الأوسط من حيث عدد الزوار خلال كل من يوليو وأغسطس.

وعلى امتداد الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بلغ إجمالي عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا تايلاند 126 ألفاً و378 سائحاً، ويمثل هذا العدد نحو 27.04% من إجمالي زوار الشرق الأوسط إلى تايلاند خلال الفترة نفسها، البالغ عددهم 467 ألفاً و394 سائحاً من الشرق الأوسط.

وتكتسب أرقام يوليو وأغسطس أهمية أكبر عند مقارنتها بالإجمالي منذ بداية العام، حيث إن 89 ألفاً و57 إماراتياً زاروا تايلاند خلال الشهرين (يوليو وأغسطس) يمثلون نحو 70.47% من إجمالي عدد الإماراتيين المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى.

وتظهر المقارنة السنوية اختلافاً بين حركة السياح الإماراتيين وإجمالي حركة السياحة القادمة من الشرق الأوسط.

وأكدت هيئة السياحة التايلاندية لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، المكانة الاستراتيجية التي تحتلها دولة الإمارات، كواحدة من أهم الأسواق السياحية، وأعلى القيم الإنفاقية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للسياحة التايلاندية، ليس من حيث حجم الزوار فقط، بل أيضاً بالنظر إلى القوة الإنفاقية العالية، والطلب المتزايد على التجارب السياحية الفاخرة والمخصصة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية والإنفاق، ذكرت هيئة السياحة التايلاندية أنه ووفقاً لاستطلاع الإنفاق السياحي الرسمي لعام 2025، فإن متوسط إقامة الزائر الإماراتي يبلغ نحو 11.1 يوماً، فيما يصل متوسط الإنفاق الكلي للزائر الإماراتي خلال الرحلة الواحدة إلى نحو 9558 درهماً.

واستناداً إلى مؤشرات الإنفاق السياحي الرسمي لعام 2025 التي أوردتها هيئة السياحة التايلاندية، فإن الزوار الإماراتيين لتايلاند خلال يوليو وأغسطس 2026 سجلوا نحو 988.5 ألف ليلة فندقية، فيما يقدر إنفاقهم الإجمالي بنحو 851 مليون درهم.

وباحتساب متوسطات الإنفاق والإقامة التي أوردتها هيئة السياحة التايلاندية، فإن 126 ألفاً و378 زائراً إماراتياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 يمثلون إنفاقاً سياحياً تقديرياً بنحو 1.21 مليار درهم، فيما تعادل مدة إقامتهم الإجمالية نحو 1.4 مليون ليلة سياحية، بمتوسط 11.1 ليلة لكل زائر.

وتستند هذه التقديرات إلى متوسط إنفاق قدره 9558 درهماً للزائر ومتوسط إقامة يبلغ 11.1 يوماً، وهي مؤشرات مأخوذة من استطلاع الإنفاق السياحي الرسمي لعام 2025.

. تايلاند استقبلت في المتوسط 1501 سائح إماراتي يومياً خلال يوليو و1372 سائحاً يومياً في أغسطس.