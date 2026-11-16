50 ألف زائر إماراتي إلى تركيا منذ بداية 2026

كشفت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية عن استقبال تركيا نحو 50.1 ألف زائر إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وأظهرت البيانات أن شهر أغسطس سجّل أعلى عدد من الزوار الإماراتيين خلال الفترة، بواقع 13,830 ألف زائر، تلاه يوليو بنحو 12,320ألف زائر، فيما بلغ العدد 4,240 ألف زائر في سبتمبر.

وتوزّع عدد الزوار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر على النحو التالي: 4,970 زائراً في يناير، و3,250 زائراً في فبراير، و606 زوار في مارس، و1,280 زائراً في أبريل، و4,780 زائراً في مايو، و4,760 زائراً في يونيو، و12,320 زائراً في يوليو، و13,830 زائراً في أغسطس، و4,240 زائراً في سبتمبر.