القاهرة: نتابع حالة المصري الذي اجتاز الحدود إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أنها تتابع حالة مواطن مصري اجتاز السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل، وفق ما نشرته وسائل إعلام، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن المواطن متغيب عن منزله منذ يوليو الماضي، ويعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنها تتابع الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن ⁠الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى ​القبض خلال ‌الليل على مدني مصري ‌بعد ‌أن عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية ‌إلى ‌إسرائيل ⁠قرب منطقة نيتسانا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "عقب رصده، ⁠هرعت ‌القوات إلى ⁠المكان وأوقفته، وتم نقله ⁠لاستكمال التحقيق ​لدى ⁠قوات ​الأمن".

وأضاف: "نتعامل مع الواقعة بجدية بالغة ونواصل إبقاء قواتنا على مستوى عال من الجاهزية الدفاعية في المنطقة".

وتبقى أسباب عبور المواطن المصري في الواقعة الأخيرة غير معلنة، إذ لم يوضح الجيش الإسرائيلي دوافعه أو ما إذا كان يحمل أي متعلقات، مكتفيا بالإشارة إلى نقله لاستكمال التحقيق لدى الأجهزة الأمنية.