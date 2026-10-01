162 رحلة أسبوعياً للناقلات الإماراتية إلى تايلاند ابتداء من ديسمبر

تواصل الناقلات الجوية الإماراتية توسيع عملياتها إلى تايلاند، مع زيادة مرتقبة في عدد الرحلات خلال الأشهر المقبلة، ليرتفع إجمالي الرحلات المجدولة للناقلات الأربع: «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، وفق الجداول والأرقام المتاحة، من نحو 133 رحلة أسبوعياً حالياً إلى 162 رحلة أسبوعياً ابتداء من ديسمبر المقبل، بما يعادل ارتفاعاً من نحو 19 رحلة يومياً إلى أكثر من 23 رحلة يومياً.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» عليها، تصدرت «طيران الإمارات» في عدد الرحلات بين الناقلات الأربع، بواقع 49 رحلة أسبوعياً إلى تايلاند، موزعة بين وجهتي بانكوك وبوكيت، وفق الأرقام الحالية، أي بمتوسط سبع رحلات يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد التشغيل الفعلية من يوم إلى آخر.

وتشغل الناقلة رحلاتها إلى العاصمة بانكوك باستخدام مزيج من طائرات «A380» و«B777»، فيما تخدم وجهة بوكيت بطائرات من طرازي «B777» و«A350». وكانت «طيران الإمارات» أعلنت في يوليو الماضي إضافة خدمة ثالثة يومية إلى بوكيت بطائرة «A350»، ما رفع خدماتها إلى الجزيرة في ذلك الوقت إلى 21 رحلة أسبوعياً.

وتأتي «شركة العربية للطيران» في المرتبة التالية من حيث حجم التشغيل، بواقع 42 رحلة أسبوعياً حالياً، منها 21 رحلة إلى العاصمة بانكوك و21 رحلة إلى بوكيت، بمتوسط ست رحلات يومياً.

وتعتزم الناقلة تعزيز عملياتها إلى بانكوك، إذ أعلنت في سبتمبر الماضي إضافة رحلة رابعة يومية من الشارقة إلى بانكوك اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، ليرتفع إجمالي رحلاتها بين الشارقة وبانكوك إلى 28 رحلة أسبوعياً، مع استمرار تشغيل 21 رحلة أسبوعياً إلى بوكيت.

وبذلك تصل خدماتها إلى تايلاند إلى 49 رحلة أسبوعياً اعتباراً من ذلك التاريخ.

أما «شركة الاتحاد للطيران»، فتشغل وفق الأرقام الحالية 28 رحلة أسبوعياً إلى بانكوك وبوكيت، بواقع 14 رحلة لكل وجهة. ومع التوسع المرتقب، سترفع الناقلة خدماتها في تايلاند خلال ديسمبر المقبل إلى 43 رحلة أسبوعياً، بعد زيادة رحلات بوكيت إلى 18 رحلة أسبوعياً، وتشغيل سبع رحلات أسبوعياً إلى كرابي، إلى جانب أربع رحلات أسبوعياً إلى تشيانغ ماي.

وكانت «الاتحاد للطيران»، أعلنت توسعها في السوق التايلاندية بإضافة وجهتي كرابي وتشيانغ ماي، إلى جانب بانكوك وبوكيت.

وتشير جداول التشغيل المنشورة إلى استمرار خدمة بانكوك بأربع رحلات يومية في موسم الشتاء، فيما ترتفع خدمة بوكيت إلى 36 رحلة أسبوعياً اعتباراً من منتصف ديسمبر وفق جدول الشتاء المنشور.

من جهتها، تضيف شركة «فلاي دبي»، رحلتين يومياً إلى بانكوك، أي 14 رحلة أسبوعياً حالياً. وكانت الناقلة قد دشنت الخدمة إلى بانكوك في يوليو 2026 برحلة يومية قبل مضاعفتها إلى رحلتين يومياً.

وتدخل كرابي ضمن توسع «فلاي دبي» اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، مع بدء الخدمة اليومية إلى الوجهة، ما يرفع تشغيل الناقلة إلى تايلاند إلى 21 رحلة أسبوعياً، أي ثلاث رحلات يومياً في المتوسط. وتؤكد بيانات الناقلة أن خدمة كرابي تبدأ في 10 أكتوبر 2026.

وبحساب الرحلات الأسبوعية للناقلات الأربع وفق هذه الأرقام، يرتفع إجمالي التشغيل من 133 رحلة أسبوعياً حالياً إلى 162 رحلة أسبوعياً في ديسمبر، أي بزيادة قدرها 29 رحلة أسبوعياً. وبالمتوسط اليومي، يعني ذلك ارتفاع عدد الرحلات من نحو 19 رحلة يومياً إلى أكثر من 23 رحلة يومياً.

ويعني المتوسط الحسابي أن هناك، على مستوى الناقلات الأربع مجتمعة، رحلة واحدة في المتوسط كل ساعة واحدة في ديسمبر.

وبذلك تتجه شبكة الربط الجوي بين الإمارات وتايلاند إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الرحلات خلال موسم الشتاء، مع توسع الخدمات إلى جانب الوجهتين الرئيستين بانكوك وبوكيت، لتشمل كرابي وتشيانغ ماي، بما يوفر خيارات سفر إضافية إلى عدد أكبر من الوجهات التايلاندية.

يُشار إلى أن حركة السياح الإماراتيين إلى تايلاند سجلت قفزة كبيرة خلال ذروة صيف 2026 في يوليو وأغسطس، ليصل عددهم إلى 89 ألفاً و57 زائراً إماراتياً، وفق بيانات صادرة عن هيئة السياحة التايلاندية، وبواقع 46 ألفاً و540 زائراً في يوليو، و42 ألفاً و517 زائراً في أغسطس.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، استقبلت تايلاند في المتوسط نحو 1501 سائح إماراتي يومياً خلال يوليو، ونحو 1372 سائحاً يومياً في أغسطس، ليصل المتوسط اليومي خلال الشهرين معاً إلى نحو 1436 زائراً إماراتياً.

وعلى امتداد الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بلغ إجمالي عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا تايلاند 126 ألفاً و378 سائحاً.