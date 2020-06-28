غوتيريس يدعو إلى التعاون في مواجهة الجوائح

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة الجوائح في ظل أزمة جائحة كورونا.

وقال غوتيريس في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية وصحف تابعة لتحالف «لينا» للصحف الأوروبية: «تصور أن فيروساً ظهر يوماً ما، وتفشى على نحو سريع مثل كورونا، لكنه مميت للغاية مثل إيبولا.. آمل أن تكون هذه الأزمة جرس إنذار يكشف لنا.. لا يمكننا التغلب على تحديات مثل الجوائح إلا على نحو مشترك».

ودافع غوتيريس عن منظمة الصحة العالمية ضد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تحابي الصين، وساعدتها في محاولة إخفاء تفشي كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news