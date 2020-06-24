كتاب بولتون: ترامب وصف ألمانيا بـ «الشريك الفظيع في الناتو»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكر تقرير صحافي ألماني أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، يكشف في كتابه كثيراً من المباحثات التي تحدث فيها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منتقداً أو مستنكراً، عن الحكومة الألمانية والمستشارة أنغيلا ميركل.

وجاء في تقرير شبكة التحرير الصحافي بألمانيا، في عددها المقرر أن تنشره اليوم، استناداً إلى بروفات الطباعة الخاصة بالكتاب، أن الرئيس الأميركي أعرب عن استيائه عبر الهاتف للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من «الشريك الفظيع في حلف الناتو» ألمانيا، وأنه هدد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، بأن تخفض الولايات المتحدة إسهاماتها للتحالف العسكري إلى مستوى ما تقدمه ألمانيا.

وأضاف التقرير أن ترامب وصف المستشارة الألمانية بأنها «أحد أكبر من يقومون بالرقص النقري بحلف الناتو»، وذلك في نقاش حول الهدف الخاص بالحلف، الذي ينص على أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لديها لشؤون الدفاع.

وأوضح تقرير شبكة التحرير الصحافي الألماني، أن بولتون يصف في كتابه أيضاً الطريقة التي أعرب من خلالها ترامب، خلال العامين الماضيين، عن استيائه إزاء نفقات الدفاع الخاصة بألمانيا، أو عدم المشاركة الألمانية في الضربة الانتقامية رداً على حدوث هجوم بالغاز في سورية.

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