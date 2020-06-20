نتائج لقاح «كيورفاك» الألمانية خلال شهرين

المصدر: برلين - د.ب.أ

تتوقع شركة «كيورفاك» الألمانية للأدوية الحيوية ظهور النتائج الأولية لاختباراتها السريرية، الخاصة بلقاح مرشح لأن يكون مضاداً لفيروس كورونا المستجد، في غضون شهرين.

وبدأت الشركة تجاربها السريرية على اللقاح في جامعة توبينجن، أول من أمس، والتي تشمل أكثر من 100 شخص، تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وتهدف الاختبارات إلى التحقق من تحمل الجسم البشري للقاح، واستجابة الجهاز المناعي له.

وقال العالم الرئيس المشرف على التجارب السريرية، بيتر كريمزر، أمس الجمعة: «الأمر سيتم بسرعة كبيرة».

وتعمل «كيورفاك» على مادة فعالة، يطلق عليها «إم آر إن إيه»، وهي نوع من الجزيئات الوسيطة، التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو «كيورفاك» بتزويد مادة «إم آر إن إيه» بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد، لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.

وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف إليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل الجسم أجساماً مضادة وخلايا مناعية أخرى ضده. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني، أخيراً، إن الاختبارات الأولية اللازمة لإجراء دراسات سريرية كانت ناجحة.

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